Цены на нефть снижаются после роста накануне, Brent на уровне $64,85 за баррель

Нефть продолжает дешеветь в ходе дневных торгов во вторник, давление на рынок оказывают сигналы ослабления глобального экономического подъема.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:01 составляет $64,85 за баррель, что на $0,21 (0,32%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,17 (0,29%) - до $58,92 за баррель.

Поддержку ценам накануне оказало решение стран ОПЕК утвердить продление сделки по сокращению добычи еще на девять месяцев.

Страны ОПЕК в понедельник одобрили продление сделки по ограничению добычи до конца марта 2019 года. При этом условия сделки пока остаются неизменными - страны ОПЕК должны сохранять ограничения по производству нефти на уровне 800 тыс. баррелей в сутки ниже относительно октября 2018 года.

Тем временем глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих сообщил, что страны не-ОПЕК присоединились к решению ОПЕК о продлении сделки. "Продление соглашение на 9 месяцев согласовано и физически подписана Хартия всеми 24 странами ОПЕК+", - сказал он.

Рынок продолжает следить за развитием ситуации в мировой торговле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин возобновили торговые переговоры.

Между тем США усилили давление на Европейский союз. Штаты сообщили в понедельник о расширении списка европейских товаров, которых может коснуться повышение пошлин, если ЕС не примет меры для устранения претензий США, касающихся субсидирования европейскими властями авиастроительного концерна Airbus.