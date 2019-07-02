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ТЭК 02.07.2019 16:33

Цены на нефть снижаются после роста накануне, Brent на уровне $64,85 за баррель

Нефть продолжает дешеветь в ходе дневных торгов во вторник, давление на рынок оказывают сигналы ослабления глобального экономического подъема.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:01 составляет $64,85 за баррель, что на $0,21 (0,32%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,17 (0,29%) - до $58,92 за баррель.

Поддержку ценам накануне оказало решение стран ОПЕК утвердить продление сделки по сокращению добычи еще на девять месяцев.

Страны ОПЕК в понедельник одобрили продление сделки по ограничению добычи до конца марта 2019 года. При этом условия сделки пока остаются неизменными - страны ОПЕК должны сохранять ограничения по производству нефти на уровне 800 тыс. баррелей в сутки ниже относительно октября 2018 года.

Тем временем глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих сообщил, что страны не-ОПЕК присоединились к решению ОПЕК о продлении сделки. "Продление соглашение на 9 месяцев согласовано и физически подписана Хартия всеми 24 странами ОПЕК+", - сказал он.

Рынок продолжает следить за развитием ситуации в мировой торговле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин возобновили торговые переговоры.

Между тем США усилили давление на Европейский союз. Штаты сообщили в понедельник о расширении списка европейских товаров, которых может коснуться повышение пошлин, если ЕС не примет меры для устранения претензий США, касающихся субсидирования европейскими властями авиастроительного концерна Airbus.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]