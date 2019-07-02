Следующее заседание JMMC будет в сентябре в Абу-Даби в рамках Мирового нефтяного конгресса

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) соберется в следующий раз в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках Мирового нефтяного конгресса, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции.

По его словам, стороны согласились с инициативой министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, который сегодня отмечает день рождения.