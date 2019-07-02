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ТЭК 02.07.2019 16:34

Следующее заседание JMMC будет в сентябре в Абу-Даби в рамках Мирового нефтяного конгресса

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) соберется в следующий раз в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках Мирового нефтяного конгресса, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции.

По его словам, стороны согласились с инициативой министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Мазруи, который сегодня отмечает день рождения.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОАЭ, JMMC, ЗАСЕДАНИЕ, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]