Туск продолжает консультации по кандидатурам новых руководителей институтов ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск продолжает вести в Брюсселе консультации с главами государств и правительств стран ЕС по будущим руководителям ключевых институтов Евросоюза.

"Консультации сегодня продолжаются с целью согласовать назначения", - такая запись появилась во вторник в "Твиттере" Туска.

Как сообщалось, возобновление проходящего в Брюсселе третий день внеочередного саммита ЕС, который после приостановки накануне должен был начать работу в 11:00 местного времени (12:00 мск), уже дважды переносилось во вторник, но сообщений о начале заседания до сих пор нет.

Участникам встречи не удается прийти к согласию по кандидатам в новые руководители институтов ЕС.