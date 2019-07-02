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Дальнее зарубежье 02.07.2019 18:15

Туск продолжает консультации по кандидатурам новых руководителей институтов ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск продолжает вести в Брюсселе консультации с главами государств и правительств стран ЕС по будущим руководителям ключевых институтов Евросоюза.

"Консультации сегодня продолжаются с целью согласовать назначения", - такая запись появилась во вторник в "Твиттере" Туска.

Как сообщалось, возобновление проходящего в Брюсселе третий день внеочередного саммита ЕС, который после приостановки накануне должен был начать работу в 11:00 местного времени (12:00 мск), уже дважды переносилось во вторник, но сообщений о начале заседания до сих пор нет.

Участникам встречи не удается прийти к согласию по кандидатам в новые руководители институтов ЕС.

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Тэги: ЕС, САММИТ, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]