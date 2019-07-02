Туск продолжает консультации по кандидатурам новых руководителей институтов ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск продолжает вести в Брюсселе консультации с главами государств и правительств стран ЕС по будущим руководителям ключевых институтов Евросоюза.
"Консультации сегодня продолжаются с целью согласовать назначения", - такая запись появилась во вторник в "Твиттере" Туска.
Как сообщалось, возобновление проходящего в Брюсселе третий день внеочередного саммита ЕС, который после приостановки накануне должен был начать работу в 11:00 местного времени (12:00 мск), уже дважды переносилось во вторник, но сообщений о начале заседания до сих пор нет.
Участникам встречи не удается прийти к согласию по кандидатам в новые руководители институтов ЕС.
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