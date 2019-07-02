В Эфиопии после попытки переворота начали восстанавливать работу Интернета

Работа Интернета, который был отключен в Эфиопии в связи с попыткой переворота в июне, в скором времени будет восстановлена, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на интернет-провайдера Ethio Teleco.

"Интернет был сегодня восстановлен в Аддис-Абебе, и его работа будет постепенно возобновляться и в других районах страны", - приводит агентство слова представителя компании.

Проблемы с функционированием Интернета возникли в Эфиопии после попытки переворота, которая была подавлена в стране в ночь на 23 июня. Отключение сети Интернет было произведено с целью обеспечения безопасности.