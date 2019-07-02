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Дальнее зарубежье 02.07.2019 16:38

В Эфиопии после попытки переворота начали восстанавливать работу Интернета

Работа Интернета, который был отключен в Эфиопии в связи с попыткой переворота в июне, в скором времени будет восстановлена, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на интернет-провайдера Ethio Teleco.

"Интернет был сегодня восстановлен в Аддис-Абебе, и его работа будет постепенно возобновляться и в других районах страны", - приводит агентство слова представителя компании.

Проблемы с функционированием Интернета возникли в Эфиопии после попытки переворота, которая была подавлена в стране в ночь на 23 июня. Отключение сети Интернет было произведено с целью обеспечения безопасности.

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Тэги: ЭФИОПИЯ, ИНТЕРНЕТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]