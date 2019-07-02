В Шри-Ланке арестовали главу полиции за неспособность предотвратить теракты в апреле этого года

Полиция Шри-Ланки арестовала главу полиции генерального инспектора Пуджитха Джаясундара и бывшего секретаря Минобороны Хемасири Фернандо за ошибки в работе, которые сделали возможными в апреле этого года теракты, унесшие жизни 258 человек, передают западные СМИ во вторник.

"Их небрежность достигает уровня того, что известно в международном праве как преступления против человечности", - цитируют СМИ слова из письма генпрокурора Даппулы де Ливеры.

Он отметил, что им могут быть предъявлены обвинения в убийстве.

Джаясундару и Фернандо арестовали в тот момент, когда они проходили лечение в двух разных больницах.

Кроме этого, генпрокурор озвучил имена еще девяти высокопоставленных сотрудников полиции, в отношении которых следует провести расследование по делу об апрельских терактах - в связи с предполагаемым пренебрежением этими лицами своими должностными обязанностями.

СМИ напоминают, что ранее Джаясундара и Фернандо давали показания в рамках парламентского расследования терактов. В частности, они обвиняли президента Шри-Ланки Майтрипалу Сирисену в неспособности верным образом оценивать угрозы для национальной безопасности.

Ситуация на Шри-Ланке обострилась после терактов 21 апреля, в организации которых обвиняют местных радикальных исламистов.

В день празднования католической Пасхи в нескольких христианских храмах, а также отелях на Шри-Ланке прогремели взрывы, жертвами которых стали 258 человек. Ответственность за нападения взяла на себя радикальная исламская группировки "Таухид Джамаат" .