ТЕКСТ: Хартия сотрудничества стран-производителей нефти

Двадцать четыре страны, участвующие в сделке ОПЕК+, во вторник в Вене подписали Хартию о долгосрочном сотрудничестве.

Хартия предполагает поддержку энергетической политики стран по долгосрочному использованию нефти как основного элемента мирового энергобаланса.

Сама хартия носит добровольный характер и не предполагает каких-либо юридических обязательств. Любая страна-участница может выйти из хартии в любое время, уведомив сопредседателей министерской встречи

Документ также предполагает проведение министерской встречи стран ОПЕК+ минимум один раз в год, а встречу технических экспертов минимум дважды в год.

Ниже публикуется полный текст Хартии.

Страны-участницы,

Принимая во внимание успех подписанной 10 сентября 2016 г. Декларации о сотрудничестве между Странами-членами ОПЕК и не-ОПЕК в деле стабилизации рынка в интересах производителей и потребителей нефти, а также в обеспечении снижения неблагоприятного воздействия на мировую экономику в краткосрочной и среднесрочном периоде,

Принимая во внимание эффективность деятельного взаимодействия между Странами-участницами Декларации о сотрудничестве на министерском и техническом уровнях на протяжении последних двух (2) лет,

Вновь подтверждая приверженность достижению Целей устойчивого развития, нацеленной на обеспечение всеобщего доступа к дешевой, надежной и устойчивой энергии для всех, усиление энергетической безопасности, искоренению энергетической бедности и содействию экономическому росту, а также решению проблем, связанных с окружающей средой и изменением климата,

Стремясь к дальнейшему наращиванию и развитию взаимодействия в представляющих общий интерес сферах, нацеленном на создание благоприятных условий для устойчивого развития нефтяной отрасли в интересах производителей, потребителей и инвесторов,

Принимаем Хартию сотрудничества стран-производителей нефти:

ПРИНЦИПЫ

Хартия представляет собой высокое обязательство, которое будет на добровольной основе исполняться каждой из Стран-участниц и не создает никаких юридически обязывающих отношений между ними.

Хартия ни коим образом не ограничивает и не влияет на неотъемлемое суверенное право народов и стран добывать и распоряжаться их природными ресурсами

Хартия продвигает принципы прозрачности, равенства и справедливости.

Участие в Хартии является добровольным и открытым для всех стран-производителей нефти.

ЦЕЛИ

5.1. Способствовать диалогу между Странами-участницами с целью укрепления стабильности нефтяного рынка, содействия сотрудничеству в технологической сфере и в других отраслях ради блага производителей нефти, потребителей, инвесторов и глобальной экономики в целом.

5.2. Содействовать лучшему пониманию Странами-участницами кратко-, средне- и долгосрочных основополагающих характеристик нефтяного рынка, включая перспективу роли нефти в меняющемся мировом энергетическом балансе.

5.3. Способствовать диалогу между странами-производителями и странами-потребителями нефти, профильными межправительственными организациями и другими представителями энергетического сектора.

5.4. Поддерживать энергетическую политику стран, предполагающую долгосрочное использование нефти как основного элемента развивающегося мирового энергетического баланса, а также содействовать улучшению экологического реноме нефти.

5.5. Совершенствовать стратегии и технологии с целью развития нефтяного сектора.

МИНИСТЕРСКИЕ ВСТРЕЧИ

6. Для достижения данных целей Страны-участницы буду проводить министерскую встречу как минимум раз в год.

7. Сопредседателями министерских встреч будут главы делегаций от Страны-члена ОПЕК и страны, не входящей в ОПЕК, на ежегодной ротационной основе.

8. Министерская встреча может предложить проведение Саммита Глав Государств и Правительств Стран-участниц.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

9. Технические эксперты Стран-участниц будут проводить встречи как минимум дважды в год для выполнения целей данной Хартии.

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. Секретариат ОПЕК будет оказывать поддержку в вопросе проведения Министерских встреч Хартии, а также встреч технических экспертов. Министерская встреча будет принимать решение о добровольном ежегодном взносе стран-участниц, направленном на поддержку Хартии.

ВЫХОД ИЗ ХАРТИИ

11. Любая Страна-участница может выйти из данной Хартии, в любое время уведомив сопредседателей министерской встречи.

Подписано в г. Вена, Австрия, во второй день июля 2019 года.