Ведомства и нефтяные компании широко обсуждали продление сделки ОПЕК+, но РФ выполнит взятые обязательства - Новак

Россия будет соответствовать полностью взятым на себя обязательствам в рамках соглашения по ограничению добычи нефти ОПЕК+, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции

"У нас действительно была обширная дискуссия с участием наших нефтегазовых компаний, федеральных органов власти - Минфином, Минэкономразвития", - сказал он.

"Как вы знаете, президент (РФ Владимир Путин - ИФ) в интервью (Financial Times - ИФ) отметил, что проводил совещание с компаниями, было выработано общее решение. Поэтому Россия будет соответствовать полностью взятым на себя обязательствам", - подчеркнул Новак.