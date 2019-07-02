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ТЭК 02.07.2019 16:43

Ведомства и нефтяные компании широко обсуждали продление сделки ОПЕК+, но РФ выполнит взятые обязательства - Новак

Россия будет соответствовать полностью взятым на себя обязательствам в рамках соглашения по ограничению добычи нефти ОПЕК+, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции

"У нас действительно была обширная дискуссия с участием наших нефтегазовых компаний, федеральных органов власти - Минфином, Минэкономразвития", - сказал он.

"Как вы знаете, президент (РФ Владимир Путин - ИФ) в интервью (Financial Times - ИФ) отметил, что проводил совещание с компаниями, было выработано общее решение. Поэтому Россия будет соответствовать полностью взятым на себя обязательствам", - подчеркнул Новак.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]