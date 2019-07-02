Талибы захватили уезд на севере Афганистана - СМИ

Боевики экстремистского движения "Талибан" захватили уезд Куш-Тепа в северной афганской провинции Джаузджан, граничащей с Туркменистаном, сообщают во вторник местные СМИ со ссылкой на совет провинции.
Минобороны Афганистана в коротком сообщении, опубликованном на сайте ведомства, сообщает, что в этом районе отмечались столкновения, в ходе которых талибам нанесен "серьезный ущерб".
Со своей стороны талибы заявляют, что в ходе захвата уезда взяли в плен почти 80 военнослужащих правительственных сил. В заявлении представителя "Талибан" Забиуллы Муджахида говорится, что "уезд Куш-Тепа вместе со всеми правительственными зданиями находится под контролем боевиков, в ходе захвата района убито 10 правительственных солдат, еще 25 ранены, 78 взяты в плен".
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