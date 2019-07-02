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Дальнее зарубежье 02.07.2019 16:43

Талибы захватили уезд на севере Афганистана - СМИ

Боевики экстремистского движения "Талибан" захватили уезд Куш-Тепа в северной афганской провинции Джаузджан, граничащей с Туркменистаном, сообщают во вторник местные СМИ со ссылкой на совет провинции.

Минобороны Афганистана в коротком сообщении, опубликованном на сайте ведомства, сообщает, что в этом районе отмечались столкновения, в ходе которых талибам нанесен "серьезный ущерб".

Со своей стороны талибы заявляют, что в ходе захвата уезда взяли в плен почти 80 военнослужащих правительственных сил. В заявлении представителя "Талибан" Забиуллы Муджахида говорится, что "уезд Куш-Тепа вместе со всеми правительственными зданиями находится под контролем боевиков, в ходе захвата района убито 10 правительственных солдат, еще 25 ранены, 78 взяты в плен".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, УЕЗД, ЗАХВАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]