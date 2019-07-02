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ТЭК 02.07.2019 16:57

Хартия ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве не является ответом на действия США на рынке нефти

Подписание 24 нефтедобывающими странами ОПЕК и не-ОПЕК Хартии о долгосрочном сотрудничестве не является ответом на действия США на рынке нефти, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции.

"Мы ни коим образом, принимая решение о нашей долгосрочной кооперации, не думали о том, как вы сформулировали это, что это ответ на действия США. Это абсолютно не связанные решения", - сказал он.

Страны ОПЕК+ готовили Хартию в течение более двух лет. Как неоднократно ранее подчеркивал Новак, она была необходима для формализации отношений стран ОПЕК и не-ОПЕК в долгосрочной перспективе.

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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]