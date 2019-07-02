Хартия ОПЕК+ о долгосрочном сотрудничестве не является ответом на действия США на рынке нефти

Подписание 24 нефтедобывающими странами ОПЕК и не-ОПЕК Хартии о долгосрочном сотрудничестве не является ответом на действия США на рынке нефти, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на пресс-конференции.

"Мы ни коим образом, принимая решение о нашей долгосрочной кооперации, не думали о том, как вы сформулировали это, что это ответ на действия США. Это абсолютно не связанные решения", - сказал он.

Страны ОПЕК+ готовили Хартию в течение более двух лет. Как неоднократно ранее подчеркивал Новак, она была необходима для формализации отношений стран ОПЕК и не-ОПЕК в долгосрочной перспективе.