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СНГ 02.07.2019 16:57

Число пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области сократилось до 13 человек

Четверых из 17 пропавших без вести при наводнении в Иркутской области нашли живыми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести, четыре человека найдены живыми", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что среди 13 пропавших без вести людей есть один ребенок.

Ранее сообщалось о 18 погибших от наводнения.

В Иркутской области с 27 июня действует режим чрезвычайной ситуации в связи с самым мощным летним паводком за всю более чем 100-летнию историю метеонаблюдений в Иркутской области. Его вызвали сильные продолжительные дожди 24-27 июня в западных районах региона. Наводнение затронуло шесть районов региона: Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Куйтунский и Зиминский.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]