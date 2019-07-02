Число пропавших без вести в результате паводка в Иркутской области сократилось до 13 человек

Четверых из 17 пропавших без вести при наводнении в Иркутской области нашли живыми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести, четыре человека найдены живыми", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что среди 13 пропавших без вести людей есть один ребенок.

Ранее сообщалось о 18 погибших от наводнения.

В Иркутской области с 27 июня действует режим чрезвычайной ситуации в связи с самым мощным летним паводком за всю более чем 100-летнию историю метеонаблюдений в Иркутской области. Его вызвали сильные продолжительные дожди 24-27 июня в западных районах региона. Наводнение затронуло шесть районов региона: Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Куйтунский и Зиминский.