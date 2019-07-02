РФ не будет менять прогноз добычи нефти на 2019г в 556 млн т - Новак

Россия не меняет прогноз по добыче нефти в 2019 году в 556 млн тонн, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"556 (млн т -ИФ)", - сказал он, в ответ на вопрос, сколько планируется добыть нефти в текущем году в РФ на фоне продления соглашения ОПЕК+.