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ТЭК 02.07.2019 16:58

РФ не будет менять прогноз добычи нефти на 2019г в 556 млн т - Новак

Россия не меняет прогноз по добыче нефти в 2019 году в 556 млн тонн, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"556 (млн т -ИФ)", - сказал он, в ответ на вопрос, сколько планируется добыть нефти в текущем году в РФ на фоне продления соглашения ОПЕК+.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]