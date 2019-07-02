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02.07.2019 17:03

ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Астаринском районе.

Автомобильная дорога Арчиван-Артупа-Санджаради-Алаша-Зюнгулаш соединяет 5 населенных пунктов, в которых в общей сложности проживает 15 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Н.Аббасова

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Тэги: АВТОДОРОГА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]