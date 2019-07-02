ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 4,9 млн манатов на строительство автодороги в Астаринском районе.

Автомобильная дорога Арчиван-Артупа-Санджаради-Алаша-Зюнгулаш соединяет 5 населенных пунктов, в которых в общей сложности проживает 15 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Н.Аббасова