В Азербайджане на среднюю зарплату можно купить 354 литра бензина АИ-95

В Азербайджане на среднюю зарплату в $313 можно приобрести 354 литра бензина АИ-95.
Такие данные приведены в исследовании фирмы Picodi.com на тему: «Индекс бензина. Дорого ли обходится топливо жителям разных стран?».
Цель исследования – определить сколько литров бензина марки АИ-95 можно купить на среднестатистическую зарплату в 115 странах мира.
Исследования охватывают период январь-июнь 2019 года.
Согласно данным исследования, в Азербайджане литр бензина АИ-95 стоит $0,88, что соответствует цене в Грузии и Армении. При этом на среднюю зарплату в Грузии ($380) можно купить 434 литра, в Армении при средней зарплате в $294 - 335 литров.
Дешевле всего бензин АИ-95 среди стран СНГ стоит в Казахстане ($0,45). Средняя зарплата жителей Казахстана ($373) позволяет приобрести более 800 литров в месяц. В России 1 литр бензина АИ-95 обойдется в $0,7, при средней зарплате в $623 можно приобрести 887 литров.
В Таджикистане, несмотря на относительную дешевизну одного литра АИ-95 ($0,81), уровень средней зарплаты настолько невысок ($105), что на эти деньги можно позволить себе купить лишь 130 литров. В Узбекистане при средней зарплате в $213 можно приобрести 238 литров при стоимости литра $0,89, в Кыргызстане (средняя зарплата $191) 305 литров при цене $0,63 за литр.
Самый дорогой бензин марки АИ-95 оказался в Украине и Молдове. Здесь за литр бензина просят $1,09 и $1,03 соответственно. В Украине при средней зарплате в $282 доступно 258 литров, а в Молдове при средней зарплате $308 можно купить 298 литров.
Б.Рустамбеков
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