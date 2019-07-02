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ТЭК 02.07.2019 17:36

В Азербайджане на среднюю зарплату можно купить 354 литра бензина АИ-95

В Азербайджане на среднюю зарплату в $313 можно приобрести 354 литра бензина АИ-95.

Такие данные приведены в исследовании фирмы Picodi.com на тему: «Индекс бензина. Дорого ли обходится топливо жителям разных стран?».

Цель исследования – определить сколько литров бензина марки АИ-95 можно купить на среднестатистическую зарплату в 115 странах мира.

Исследования охватывают период январь-июнь 2019 года.

Согласно данным исследования, в Азербайджане литр бензина АИ-95 стоит $0,88, что соответствует цене в Грузии и Армении. При этом на среднюю зарплату в Грузии ($380) можно купить 434 литра, в Армении при средней зарплате в $294 - 335 литров.

Дешевле всего бензин АИ-95 среди стран СНГ стоит в Казахстане ($0,45). Средняя зарплата жителей Казахстана ($373) позволяет приобрести более 800 литров в месяц. В России 1 литр бензина АИ-95 обойдется в $0,7, при средней зарплате в $623 можно приобрести 887 литров.

В Таджикистане, несмотря на относительную дешевизну одного литра АИ-95 ($0,81), уровень средней зарплаты настолько невысок ($105), что на эти деньги можно позволить себе купить лишь 130 литров. В Узбекистане при средней зарплате в $213 можно приобрести 238 литров при стоимости литра $0,89, в Кыргызстане (средняя зарплата $191) 305 литров при цене $0,63 за литр.

Самый дорогой бензин марки АИ-95 оказался в Украине и Молдове. Здесь за литр бензина просят $1,09 и $1,03 соответственно. В Украине при средней зарплате в $282 доступно 258 литров, а в Молдове при средней зарплате $308 можно купить 298 литров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БЕНЗИН, РЫНКИ, ИССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]