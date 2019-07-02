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Происшествия 02.07.2019 18:17

14 подводников ВМФ РФ погибли в Североморске в результате пожара на глубоководном аппарате

Четырнадцать моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате, сообщили в Минобороны РФ.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск.

На данный момент очаг возгорания ликвидирован, сказали в Минобороны.

"Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - добавили в ведомстве.

Батиметрия - измерение глубин водных объектов с помощью специального оборудования.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДВОДНИКИ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]