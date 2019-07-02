MBNP утвердила требования к плану оздоровления страховщиков в Азербайджане

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана (MBNP) утвердила требования к планам оздоровления, применяемым к проблемным страховым компаниям.

Согласно закону "О страховой деятельности" регулятор может потребовать от СК подготовку и предоставление в течение 30 рабочих дней плана оздоровления, в случае если ее совокупный капитал сократится до 90% от минимально требуемого уровня. План оздоровления может применяться к СК лишь один раз в течение двух лет.

План оздоровления вступил в силу с 25 июня 2019 года.

План, структура которого должна состоять из анализа финансового положения СК и мер по восстановлению, подготавливается со стороны СК и утверждается Советом директоров компании. Наряду с планом, которым располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", СК также должна дополнительно предоставить решения управляющих органов страховщика, указы, поручения и прочие документы, необходимые для исполнения плана.

При наличии дополнительных предложений, регулятор должен в течение 10 рабочих дней предоставить их страховщику, который в течение 5 рабочих дней должен внести их в План.

В случае, если регулятор согласен с планом, он должен уведомить об этом страховщика в течение 5 рабочих дней. Исполнение плана по оздоровлению должно продолжаться до восстановления капитала СК, при условии, что срок не будет превышать 6 месяцев.

Если в течение последующих 6 месяцев после восстановления капитала, не последует его очередного сокращения, план считается исполненным.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев в январе 2019 года утвердил изменения в закон "О страховой деятельности", определяющие порядок внедрения временного администрирования в страховых компаниях (СК) и прочие инструменты их регулирования.

А.Мамедов