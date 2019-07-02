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АПК 02.07.2019 17:50

В Азербайджане на 1 июля собрано более 2,5 млн. тонн зерновых

Сбор урожая зерновых в Азербайджане на 1 июля составил 2 млн 514,61 тыс. тонн, сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, в Азербайджане площади под зерновые составляют 1 млн 9,139 тыс. га., из которых 677,793 тыс. га засеяны под пшеницу, 331,346 тыс. га - ячмень.

Урожайность уже собранных зерновых составила 32,1 центнера с га.

По данным министерства, пшеница собрана с 463,707 тыс. га, что составляет 68,4% от общей площади посевных под пшеницу, ячменя собрано с 319,44 тыс. га (96,4% от общей посевной площади под ячмень).

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2018 году было собрано 3 млн 309,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых , что на 13% больше 2017 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЗЕРНОВЫЕ, УРОЖАЙ, СБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]