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ТЭК 02.07.2019 19:03

Ирак обещает улучшить исполнение сделки ОПЕК+

Ирак улучшит исполнение сделки ОПЕК+, заявил журналистам министр нефти страны Амир Габдан.

Отвечая на вопрос, насколько исполнение сделки ОПЕК + Ираком будет выше, министр сказал: "Оно будет выше. Точно", не уточнив цифр.

В мае добыча нефти в Ираке составила 4,78 млн б/с, она превышала ограничения в рамках сделки ОПЕК+ на 270 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, ОПЕК, СДЕЛКА, ВЫПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]