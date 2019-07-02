Ирак обещает улучшить исполнение сделки ОПЕК+

Ирак улучшит исполнение сделки ОПЕК+, заявил журналистам министр нефти страны Амир Габдан.

Отвечая на вопрос, насколько исполнение сделки ОПЕК + Ираком будет выше, министр сказал: "Оно будет выше. Точно", не уточнив цифр.

В мае добыча нефти в Ираке составила 4,78 млн б/с, она превышала ограничения в рамках сделки ОПЕК+ на 270 тыс. б/с.