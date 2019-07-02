Баку предлагает Берну углублять экономические связи – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров во вторник принял копии верительных грамот нового посла Швейцарии в Баку Муриэль Пеневейре (Muriel Peneveyre).
«Мамедъяров на встрече отметил, что важность проведения между Азербайджаном и Швейцарией периодических политического диалога и политических консультаций. Кроме этого, он подчеркнул необходимость углубления двусторонних экономических связей», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
Пеневейре, в свою очередь, отметила заинтересованность Швейцарии в развитии всесторонних связей с Азербайджаном.
Н.Аббасова
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