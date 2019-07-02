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Внешняя политика 02.07.2019 18:30

Баку предлагает Берну углублять экономические связи – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров во вторник принял копии верительных грамот нового посла Швейцарии в Баку Муриэль Пеневейре (Muriel Peneveyre).

«Мамедъяров на встрече отметил, что важность проведения между Азербайджаном и Швейцарией периодических политического диалога и политических консультаций. Кроме этого, он подчеркнул необходимость углубления двусторонних экономических связей», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Пеневейре, в свою очередь, отметила заинтересованность Швейцарии в развитии всесторонних связей с Азербайджаном.

Н.Аббасова

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Тэги: МИД, ШВЕЙЦАРИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]