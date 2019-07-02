Сохранение текущей цены на нефть - это хорошая ситуация - Новак

Сохранение текущей цены на нефть является хорошей ситуацией для рынка, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Я думаю, что если будет сохраняться текущая цена на нефть, это будет хорошим результатом, потому что, на мой взгляд, в цене уже была учтена оценка и прогноз по поводу сделки", - сказал он.

"Рынок этого ждал, по сути дела, и это просто подтвердилось сегодняшним решением. Если бы были другие решения, тогда бы мы, наверное, увидели серьезные изменения на рынке", - добавил министр.