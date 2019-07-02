Сохранение текущей цены на нефть - это хорошая ситуация - Новак

Сохранение текущей цены на нефть является хорошей ситуацией для рынка, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Я думаю, что если будет сохраняться текущая цена на нефть, это будет хорошим результатом, потому что, на мой взгляд, в цене уже была учтена оценка и прогноз по поводу сделки", - сказал он.
"Рынок этого ждал, по сути дела, и это просто подтвердилось сегодняшним решением. Если бы были другие решения, тогда бы мы, наверное, увидели серьезные изменения на рынке", - добавил министр.
Азербайджан и Малайзия могут расширить сотрудничество в энергетике и транспорте - Мамедъяров
Баку предлагает Берну углублять экономические связи – глава МИД Азербайджана
Алиев и Лукашенко заявили о намерении укреплять азербайджано-белорусское сотрудничество
Nike прекратил продажу кроссовок с первым флагом США из-за недовольства общественности
Около 300 спортсменов из РФ подозреваются в нарушении антидопинговых правил - ВАДА
14 подводников ВМФ РФ погибли в Североморске в результате пожара на глубоководном аппарате
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС - Туск
Лондон угрожает Пекину последствиями в случае несоблюдения декларации по Гонконгу
Европейские участники СВПД призывают Иран не подрывать ядерную сделку и срочно рассматривают дальнейшие шаги
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
При организационной поддержке «Norm Sement» состоялась первая в стране Международная конференция по бетонным технологиям
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США