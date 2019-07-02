Азербайджан и Малайзия могут расширить сотрудничество в энергетике и транспорте - Мамедъяров

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял во вторник копии верительных грамот нового посла Малайзии в Баку Дато Юбазлана Бин Юсуфа.

«Мамедъяров на встрече отметил наличие потенциала для расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Малайзией, особенно в сферах энергетики и транспорта», - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Собеседники также подчеркнули, что взаимные визиты высокого уровня представляют важное значение для развития двустороннего сотрудничества.

Н.Аббасова