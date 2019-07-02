Саудовская Аравия размещает два транша евробондов общим объемом 3 млрд евро

Саудовская Аравия размещает два транша еврооблигаций общим объемом 3 млрд евро, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Транш со сроком обращения 8 лет размещается с премией 80 базисных пунктов к среднерыночным свопам, его объем составляет 1 млрд евро. Транш со сроком обращения 20 лет объемом 2 млрд евро размещается с премией 140 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

Совокупный итоговый спрос на еврооблигации Саудовской Аравии, по данным банков-организаторов сделки, превысил 14,5 млрд евро. Организаторами размещения выступают Goldman Sachs, Societe Generale, BNP Paribas, Morgan Stanley и Samba Capital.

Саудовская Аравия дебютировала на международном рынке долга осенью 2016 года, разместив евробонды сразу на $17,5 млрд. В 2017 году страна выпустила исламские бонды на $9 млрд и классические еврооблигации на $12,5 млрд. В прошлом году Саудовская Аравия заняла через еврооблигации $11 млрд.