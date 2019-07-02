Президент Алиев расширил полномочия KOBIA

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ «О координации программ (проектов), финансируемых иностранными государствами и международными организациями с целью поддержки предпринимательства».

Согласно указу, координация таких программ (проектов) возложена на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

В рамках указа Агентству поручено включать в реестр сведения о субъектах малого и среднего бизнеса, получивших такую поддержку.

Кроме этого, Агентству поручено изучить влияние таких программ и проектов на развитие субъектов МСБ и подготовить предложения в этом направлении.

Н.Аббасова