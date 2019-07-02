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Бизнес и законодательство 02.07.2019 19:01

Президент Алиев расширил полномочия KOBIA

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ «О координации программ (проектов), финансируемых иностранными государствами и международными организациями с целью поддержки предпринимательства».

Согласно указу, координация таких программ (проектов) возложена на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).

В рамках указа Агентству поручено включать в реестр сведения о субъектах малого и среднего бизнеса, получивших такую поддержку.

Кроме этого, Агентству поручено изучить влияние таких программ и проектов на развитие субъектов МСБ и подготовить предложения в этом направлении.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]