Президент Алиев расширил полномочия KOBIA

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ «О координации программ (проектов), финансируемых иностранными государствами и международными организациями с целью поддержки предпринимательства».
Согласно указу, координация таких программ (проектов) возложена на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA).
В рамках указа Агентству поручено включать в реестр сведения о субъектах малого и среднего бизнеса, получивших такую поддержку.
Кроме этого, Агентству поручено изучить влияние таких программ и проектов на развитие субъектов МСБ и подготовить предложения в этом направлении.
Н.Аббасова
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