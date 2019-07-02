Нефть продолжает дешеветь, Brent на уровне $63,45 за баррель

Цены на нефть ускорили снижение в ходе вечерних торгов во вторник, внимание рынка переключилось на данные об активности в производственном секторе США и Китая.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 составляет $63,45 за баррель, что на $1,61 (2,47%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,91 (3,23%) - до $57,18 за баррель.

Давление на рынок оказали данные, которые свидетельствуют об ослаблении производственной активности в ряде стран.

"Несмотря на перемирие между США и Китаем, мировой производственный сектор находится в очень плохом состоянии", - сказал агентству Bloomberg аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга.

Как сообщалось, производственный PMI Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в июне опустился ниже отметки в 50 пунктов впервые за 4 месяца - он составил 49,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта в мае.

Между тем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился с 52,1 пункта до 51,7 пункта - минимума с октября 2016 года, однако оказался лучше ожиданий, поскольку эксперты прогнозировали более существенно падение - до 51,3 пункта.

Поддержку ценам накануне оказало решение стран ОПЕК утвердить продление сделки по сокращению добычи еще на девять месяцев.

Страны ОПЕК в понедельник одобрили продление сделки по ограничению добычи до конца марта 2019 года. При этом условия сделки пока остаются неизменными - страны ОПЕК должны сохранять ограничения по производству нефти на уровне 800 тыс. баррелей в сутки ниже относительно октября 2018 года.

Тем временем глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих сообщил, что страны не-ОПЕК присоединились к решению ОПЕК о продлении сделки. "Продление соглашение на 9 месяцев согласовано и физически подписана Хартия всеми 24 странами ОПЕК+", - сказал он.