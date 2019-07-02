Нефть продолжает дешеветь, Brent на уровне $63,45 за баррель

Цены на нефть ускорили снижение в ходе вечерних торгов во вторник, внимание рынка переключилось на данные об активности в производственном секторе США и Китая.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 составляет $63,45 за баррель, что на $1,61 (2,47%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Фьючерс на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,91 (3,23%) - до $57,18 за баррель.
Давление на рынок оказали данные, которые свидетельствуют об ослаблении производственной активности в ряде стран.
"Несмотря на перемирие между США и Китаем, мировой производственный сектор находится в очень плохом состоянии", - сказал агентству Bloomberg аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамаш Варга.
Как сообщалось, производственный PMI Китая, рассчитываемый Caixin и Markit, в июне опустился ниже отметки в 50 пунктов впервые за 4 месяца - он составил 49,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта в мае.
Между тем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) опустился с 52,1 пункта до 51,7 пункта - минимума с октября 2016 года, однако оказался лучше ожиданий, поскольку эксперты прогнозировали более существенно падение - до 51,3 пункта.
Поддержку ценам накануне оказало решение стран ОПЕК утвердить продление сделки по сокращению добычи еще на девять месяцев.
Страны ОПЕК в понедельник одобрили продление сделки по ограничению добычи до конца марта 2019 года. При этом условия сделки пока остаются неизменными - страны ОПЕК должны сохранять ограничения по производству нефти на уровне 800 тыс. баррелей в сутки ниже относительно октября 2018 года.
Тем временем глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих сообщил, что страны не-ОПЕК присоединились к решению ОПЕК о продлении сделки. "Продление соглашение на 9 месяцев согласовано и физически подписана Хартия всеми 24 странами ОПЕК+", - сказал он.
Азербайджан и Малайзия могут расширить сотрудничество в энергетике и транспорте - Мамедъяров
Баку предлагает Берну углублять экономические связи – глава МИД Азербайджана
Алиев и Лукашенко заявили о намерении укреплять азербайджано-белорусское сотрудничество
Nike прекратил продажу кроссовок с первым флагом США из-за недовольства общественности
Около 300 спортсменов из РФ подозреваются в нарушении антидопинговых правил - ВАДА
14 подводников ВМФ РФ погибли в Североморске в результате пожара на глубоководном аппарате
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС - Туск
Лондон угрожает Пекину последствиями в случае несоблюдения декларации по Гонконгу
Европейские участники СВПД призывают Иран не подрывать ядерную сделку и срочно рассматривают дальнейшие шаги
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
При организационной поддержке «Norm Sement» состоялась первая в стране Международная конференция по бетонным технологиям
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США