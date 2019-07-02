Глава МИД Канады осудила восстановление прав России в ПАСЕ

В Канаде считают, что российскую делегацию не следовало восстанавливать в правах в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

"Уже 5 лет незаконной аннексии Крыма и агрессии против Украины, за что Россия платит цену - оно потеряла свое место в G8, были наложены санкции, в том числе и Канадой, Россия потеряла право голоса в ПАСЕ. Мы согласны с Украиной и другими партнерами по решению ПАСЕ о восстановлении статуса российской делегации. Этого не должно было произойти", - сказала Фриланд, выступая на международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто во вторник.

Также она подчеркнула, что Канада остается на стороне Украины и поддерживает стремление украинцев к безопасному процветающему будущему.

"Со времени незаконной аннексии представители оккупационной власти продолжают незаконные обыски, пытки, что особенно касается крымских татар. Несмотря на агрессию России, украинские граждане продолжают осуществлять реформы", - добавила глава МИД Канады.

Ранее во вторник, 2 июля, в Торонто состоялась встреча Фриланд и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которой собеседники подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии. Украинский президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности, "Большой семерки" и ООН.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.

Зеленский находится в Канаде с официальным визитом.