Глава МИД Канады осудила восстановление прав России в ПАСЕ

В Канаде считают, что российскую делегацию не следовало восстанавливать в правах в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
"Уже 5 лет незаконной аннексии Крыма и агрессии против Украины, за что Россия платит цену - оно потеряла свое место в G8, были наложены санкции, в том числе и Канадой, Россия потеряла право голоса в ПАСЕ. Мы согласны с Украиной и другими партнерами по решению ПАСЕ о восстановлении статуса российской делегации. Этого не должно было произойти", - сказала Фриланд, выступая на международной конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто во вторник.
Также она подчеркнула, что Канада остается на стороне Украины и поддерживает стремление украинцев к безопасному процветающему будущему.
"Со времени незаконной аннексии представители оккупационной власти продолжают незаконные обыски, пытки, что особенно касается крымских татар. Несмотря на агрессию России, украинские граждане продолжают осуществлять реформы", - добавила глава МИД Канады.
Ранее во вторник, 2 июля, в Торонто состоялась встреча Фриланд и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которой собеседники подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии. Украинский президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности, "Большой семерки" и ООН.
Кроме того, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции нашей страны.
Зеленский находится в Канаде с официальным визитом.
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