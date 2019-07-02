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Дальнее зарубежье 02.07.2019 21:14

Лондон угрожает Пекину последствиями в случае несоблюдения декларации по Гонконгу

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Пекину грозят серьезные последствия, если не будут соблюдаться положения Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга.

"Мы непоколебимо поддерживаем это соглашение и народ Гонконга. И будут серьезные последствия, если это международное юридически обязательное соглашение не будет соблюдаться", - приводит агентство Associated Press слова Ханта.

Министр пояснил, что в данном случае имеет в виду положения декларации, касающиеся защиты прав граждан.

"Гонконг является частью Китая, и мы должны это принять. Но свободы (жителей - ИФ) в Гонконге закреплены в общей декларации (Объединённая китайско-британская декларация по вопросу передачи Гонконга, подписанная в 1984 году - ИФ)", - добавил министр.

Он отметил, что власти Гонконга не должны использовать случаи вандализма со стороны участников протестов в качестве "предлога для репрессий".

Объединённая китайско-британская декларация по вопросу передачи Гонконга была подписана премьером Госсовета КНР Чжао Цзыяном и британским премьером Маргарет Тэтчер 19 декабря 1984 года.

В декларации Пекин подтвердил, что возобновит осуществление суверенитета над Гонконгом. Со своей стороны правительство Великобритании подтвердило передачу КНР Гонконга с 1 июля 1997 года.

Ранее в МИД Китая заявили, что не приемлют попыток иностранных сил вмешаться в ситуацию в Гонконге. Представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан призвал Великобританию вести себя осторожно и не поддерживать силы, которые действуют путем насилия и нарушают законы.

Накануне президент США Дональд Трамп прокомментировал протесты в Гонконге, заявив, что протестующие желают демократии, в то время как некоторые правительства ее не жалуют.

Массовые демонстрации начались в Гонконге утром 1 июля, люди вышли на улицы и перекрыли ряд магистралей, а также заняли здание местного законодательного собрания. В ночь на вторник по местному времени полиция Гонконга восстановила контроль над зданием. Стражи порядка, применив слезоточивый газ и дубинки, вывели из здания всех протестующих, которые нанесли значительный материальный ущерб парламенту: поломана мебель и оргтехника, стены расписаны граффити.

Демонстрации приурочены к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю.

Гонконг 1 июля 1997 года получил статус специального административного района Китая сроком на 50 лет в соответствии с провозглашенным Пекином курсом "одна страна, две системы".

В последние недели жители Гонконга устраивали массовые манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получали право выдавать странами и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отложено.

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Тэги: БРИТАНИЯ, МИД, КИТАЙ, ГОНКОНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]