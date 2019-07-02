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Транспорт и связь 02.07.2019 22:30

Продажи автомобилей Fiat Chrysler в США выросли в июне, достигли максимума за 14 лет

Продажи американского подразделения Fiat Chrysler Automobiles N.V., FCA U.S. LLC, в июне достигли максимального значения за 14 лет за счет активных продаж пикапов Ram.

Как сообщается в пресс-релизе FCA U.S., общий объем продаж подразделения в США в прошлом месяце увеличился на 2%, до 206,83 тыс. автомобилей. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения показателя на 1%.

При этом продажи пикапов Ram подскочили на 56%, до 68,098 тыс. машин.

За минувший квартал продажи пикапов Ram составили 179,454 тыс. автомобилей, отмечается в сообщении компании.

Cтоимость акций Fiat Chrysler в начале торгов в Нью-Йорке во вторник повышается на 0,04%.

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Тэги: CША, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ПРОДАЖИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]