Продажи автомобилей Fiat Chrysler в США выросли в июне, достигли максимума за 14 лет

Продажи американского подразделения Fiat Chrysler Automobiles N.V., FCA U.S. LLC, в июне достигли максимального значения за 14 лет за счет активных продаж пикапов Ram.

Как сообщается в пресс-релизе FCA U.S., общий объем продаж подразделения в США в прошлом месяце увеличился на 2%, до 206,83 тыс. автомобилей. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения показателя на 1%.

При этом продажи пикапов Ram подскочили на 56%, до 68,098 тыс. машин.

За минувший квартал продажи пикапов Ram составили 179,454 тыс. автомобилей, отмечается в сообщении компании.

Cтоимость акций Fiat Chrysler в начале торгов в Нью-Йорке во вторник повышается на 0,04%.