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Дальнее зарубежье 02.07.2019 19:18

Лидеры ЕС рассматривают кандидатуру министра обороны Германии на должность главы Еврокомиссии

Лидеры стран ЕС во вторник обсуждают возможность того, чтобы Еврокомиссию возглавила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на дипломатические источники.

Сейчас Еврокомиссией руководит Жан-Клод Юнкер.

По данным агентства, европейские лидеры, кроме того, рассматривают кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на должность председателя Европейского центрального банка. В настоящее время ЕЦБ возглавляет Марио Драги.

Также рассматривается возможность того, чтобы главой европейской дипломатии вместо Федерики Могерини стал министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель или же заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович, сообщает агентство.

Кроме того, лидеры стран ЕС рассматривают кандидатуры на должность председателя Европейского совета, среди них премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини и бывший премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт, отмечает агентство. Сейчас главой Европейского совета является Дональд Туск.

После недавних выборов в Европарламент Европейский совет должен представить кандидатов на должности главы Еврокомиссии, главы дипломатии ЕС, главы Европейского Центробанка и председателя Евросовета. Предложенные Евросоветом кандидатуры затем должен одобрить новый состав парламента ЕС.

Внеочередной саммит ЕС, посвященный назначениям на высшие руководящие посты институтов ЕС, открылся в воскресенье. Он проходил с приостановкой всю ночь на понедельник. А в понедельник ввиду отсутствия договоренностей европейских лидеров по кандидатурам Туск снова приостановил саммит до вторника.

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Тэги: ЕС, ДОЛЖНОСТЬ, ВАРИАНТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]