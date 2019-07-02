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Макроэкономика 02.07.2019 19:40

США довольны переговорами с Китаем по торговле

Переговоры США с Китаем по торговле движутся в нужном направлении, заявил телеканалу CNBC советник президента США по торговле Питер Наварро.

"Мы снова занимаемся этим (переговорами - ИФ). Мы уже говорим по телефону, возможно, будут визиты... Мы двигаемся в очень хорошем направлении", - сказал Наварро.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп следит за переговорным процессом, а торговый представитель США Роберт Лайтхайзер активно в переговорах участвует. "Важная вещь - это то, что переговоры вернулись в нужную колею. Лайтхайзер активно участвует (в переговорах с Китаем - ИФ), а президент Трамп следит за всем процессом. Я думаю, что рынки должны быть очень рады этому", - сказал Наварро.

Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в минувшую субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры. Трамп заявил, что встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились.

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Тэги: США, КИТАЙ, ПЕРЕГОВОРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]