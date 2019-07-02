США довольны переговорами с Китаем по торговле

Переговоры США с Китаем по торговле движутся в нужном направлении, заявил телеканалу CNBC советник президента США по торговле Питер Наварро.
"Мы снова занимаемся этим (переговорами - ИФ). Мы уже говорим по телефону, возможно, будут визиты... Мы двигаемся в очень хорошем направлении", - сказал Наварро.
Он отметил, что президент США Дональд Трамп следит за переговорным процессом, а торговый представитель США Роберт Лайтхайзер активно в переговорах участвует. "Важная вещь - это то, что переговоры вернулись в нужную колею. Лайтхайзер активно участвует (в переговорах с Китаем - ИФ), а президент Трамп следит за всем процессом. Я думаю, что рынки должны быть очень рады этому", - сказал Наварро.
Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в минувшую субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры. Трамп заявил, что встреча с китайским лидером прошла "даже лучше, чем ожидалось", и стороны вернутся к торговым переговорам с того момента, на котором они остановились.
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