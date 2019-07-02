Французская L"Oreal SA, один из крупнейших в мире производителей косметики, сообщила, что вступила в эксклюзивные переговоры с Clarins Group с целью приобретения брендов Mugler и Azzaro.
"Категория парфюмерии лежит в основе нашей глобальной стратегии развития L"Oreal Luxe. В этой связи мы были бы рады приветствовать Mugler и Azzaro", - заявил глава L"Oreal Luxe Сирил Шапуи, добавив, что эти бренды станут прекрасным дополнением к портфелю брендов компании.
L"Oreal не раскрыла финансовых подробностей планируемой покупки, но сообщила, что сделку предполагается закрыть в течение 2019 года.
L"Oreal производит косметику, духи, средства по уходу за кожей и волосами, владеет такими брендами, как Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline и Kiehl"s.
Акции компании подорожали на 0,5% на торгах в Париже во вторник. С начала года капитализация выросла на 24,5%, до 139,1 млрд евро.
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