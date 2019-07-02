Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.027 GBR   2.1484 TRY   0.3006

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.62 Brent 65.06 0.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.07.2019 22:44

L"Oreal ведет переговоры о покупке брендов Mugler и Azzaro у Clarins

Французская L"Oreal SA, один из крупнейших в мире производителей косметики, сообщила, что вступила в эксклюзивные переговоры с Clarins Group с целью приобретения брендов Mugler и Azzaro.

"Категория парфюмерии лежит в основе нашей глобальной стратегии развития L"Oreal Luxe. В этой связи мы были бы рады приветствовать Mugler и Azzaro", - заявил глава L"Oreal Luxe Сирил Шапуи, добавив, что эти бренды станут прекрасным дополнением к портфелю брендов компании.

L"Oreal не раскрыла финансовых подробностей планируемой покупки, но сообщила, что сделку предполагается закрыть в течение 2019 года.

L"Oreal производит косметику, духи, средства по уходу за кожей и волосами, владеет такими брендами, как Lancome, Garnier, Vichy, Maybelline и Kiehl"s.

Акции компании подорожали на 0,5% на торгах в Париже во вторник. С начала года капитализация выросла на 24,5%, до 139,1 млрд евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, L"OREAL, БРЕНДЫ, ПОКУПКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]