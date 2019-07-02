Китай объединит две крупнейшие судостроительные компании для создания промышленного гиганта

Китай приближается к слиянию двух крупнейших судостроительных корпораций страны - China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC) и China State Shipbuilding Corp. (CSSC) - и созданию государственного промышленного и военного тяжеловеса, который затмит международных конкурентов.

Согласно документам зарегистрированных на бирже подразделений CSIC и CSSC, компании вместе разрабатывают план проведения стратегической реструктуризации. Этот шаг позволит создать гигантского производителя, который выпускает все - от авианосцев и боевых кораблей до грузовых судов и нефтяных танкеров, пишет Bloomberg.

Новая структура, обсуждаемая уже больше года, по данным агентства, будет приносить доход, который более чем вдвое превышает совокупный доход южнокорейских Hyundai Heavy Industries Group (HHI), Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME) и Samsung Heavy Industries Co. - трех крупнейших судостроительных компаний мира по рыночной стоимости.

CSSC и CSIC были созданы в июле 1999 года в рамках усилий, направленных на повышение конкуренции и эффективности оборонных предприятий страны. План реструктуризации компаний еще окончательно не доработан и требует одобрения регулирующих органов.