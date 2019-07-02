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Спорт 02.07.2019 20:16

Около 300 спортсменов из РФ подозреваются в нарушении антидопинговых правил - ВАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) намерено до конца года расследовать все приоритетные дела российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

"Мы оцениваем, что к концу 2019 года все приоритетные дела будут расследованы ВАДА", - говорится в заявлении агентства во вторник.

В нем отмечается, что в настоящее время подозреваются в нарушениях 298 российских спортсменов, данные с доказательствами по 43 из них составлены и отправлены в спортивные федерации для дальнейшего расследования. В случае, если федерации решат не применять санкции, ВАДА снова пересмотрит данные и обсудит факты с этими федерациями.

ВАДА также может подать данные по этим делам для разбирательства в Спортивный арбитражный суд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВАДА, РОССИЯ, ПОДОЗРЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]