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СНГ 02.07.2019 20:40

Лукашенко не хочет ни в НАТО, ни в Россию, и поэтому предлагает всем белорусам служить в армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что если белорусы не хотят служить в армии, то он может обратиться за помощью в обороне страны к НАТО или РФ, но это чревато потерей суверенитета.

"Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики", - сказал Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам президента, если белорусы не хотят служить в армии и защищать страну, есть несколько возможных вариантов разрешения ситуация.

Один из них - обратиться за защитой в НАТО.

"Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет", - подчеркнул Лукашенко.

Другой возможный вариант развития событий касается вступления Беларуси в состав России, добавил президент.

"Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, - ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети - сами пусть разбираются потом. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", - сказал глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, НАТО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]