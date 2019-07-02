Лукашенко не хочет ни в НАТО, ни в Россию, и поэтому предлагает всем белорусам служить в армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что если белорусы не хотят служить в армии, то он может обратиться за помощью в обороне страны к НАТО или РФ, но это чревато потерей суверенитета.

"Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики", - сказал Лукашенко на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Президента цитирует госагентство БелТА.

По словам президента, если белорусы не хотят служить в армии и защищать страну, есть несколько возможных вариантов разрешения ситуация.

Один из них - обратиться за защитой в НАТО.

"Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта? Я - нет", - подчеркнул Лукашенко.

Другой возможный вариант развития событий касается вступления Беларуси в состав России, добавил президент.

"Мы можем попросить, чтобы они нас защищали, - ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, по крайней мере, на первых порах, для нашего поколения хватит, ладно там дети - сами пусть разбираются потом. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", - сказал глава государства.