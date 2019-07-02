Nike прекратил продажу кроссовок с первым флагом США из-за недовольства общественности

Крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc. убрал из магазинов кроссовки, выпущенные к 4 июля, когда в США отмечается День независимости, из-за критики со стороны общественности.

Причиной недовольства стало изображение на кроссовках первого американского флага, "Бетси Росс", с 13 полосами и 13 белыми звездами, которые формируют круг. Ряд крайне правых группировок называют этот флаг своим символом, в то время как некоторые люди считают его напоминанием об эпохе рабства.

"Nike решил не выпускать кроссовки Air Max 1 Quick Strike Fourth of July, так как на них изображена старая версия американского флага", - сообщил представитель компании.

Nike второй раз за две недели отказался от выпуска кроссовок из политических соображений.

На прошлой неделе компания приостановила продажу некоторых моделей кроссовок в Китае. Nike была вынуждена пойти на такой шаг после того, как сотрудничающий с ней японский модельер Дзюн Такахаси высказался в соцсети в поддержку протестов в Гонконге. Он сделал это в аккаунте фирменной линейки кроссовок Nike Undercover, сообщила Financial Times.

Акции компании в ходе торгов в Нью-Йорке во вторник снижаются на 0,5%.