Законопроект США NOPEC вряд ли может навредить участникам Хартии ОПЕК+ - участник

Обсуждаемый в США законопроект NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act) для предотвращения манипуляциями нефтяными ценами вряд ли может навредить странам-участницам Хартии сотрудничества стран-производителей нефти, считает источник, близкий к разработке документа.

"Хартия - это политический документ, который никаких оснований для каких-то действий против не дает. Это декларация о намерении сотрудничать в будущем и организационные рамки для такого сотрудничества", - сказал собеседник "Интерфакса".

"Это не революция в отношениях ОПЕК и не-ОПЕК, а просто постановка сотрудничества на более солидную и долгосрочную базу", - добавил он.

"Базой для принятия решений по квотам остается декларация о кооперации, принятая в декабре 2016 года, по крайней мере до конца марта 2020 года. Пока они будут существовать параллельно", - резюмировал он.

Во вторник 24 страны ОПЕК и не-ОПЕК утвердили проект устава хартии долгосрочного сотрудничества - ее еще предстоит утвердить правительствам соответствующих стран.

Конгресс США обсуждает инициативы в отношении ОПЕК с 2000 года, однако пока ни одну из них не удалось реализовать. Сейчас Палата представителей и Сенат рассматривают два законопроекта с названием NOPEC. Сенаторы видят свой документ как поправку к закону Шермана 1890 года - первому антимонопольному правовому акту в США, который привел к дроблению Standard Oil Джона Рокфеллера.

Если законодательство NOPEC станет реальностью, у правительства США будет возможность подать на ОПЕК в суд за манипулирование ценами на энергоносители. Активизация обсуждения этой инициативы в феврале стала реакцией на сообщения, что Саудовская Аравия и ее союзники выступают за заключение формального партнерства ОПЕК+ - договоренности нефтяного картеля с группой из 10 нефтедобывающих стран во главе с Россией, чтобы вместе пытаться влиять на ситуацию на мировом нефтяном рынке.