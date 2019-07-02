Правительства стран-участниц ОПЕК+ должны одобрить проект Хартии перед окончательным подписанием

Правительства 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+ должны одобрить проект Хартии долгосрочного сотрудничества перед ее окончательным подписанием, сообщил "Интерфаксу" министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Страны-участницы должны будут пройти юридические процедуры - получить одобрения от правительств, чтобы окончательно подписать Хартию", - сказал он.

"Но у нас теперь есть соглашение о продлении на 9 месяцев, поэтому мы чувствуем, что у нас есть достаточно времени, чтобы подписать окончательный документ", - отметил министр.