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ТЭК 02.07.2019 20:26

Правительства стран-участниц ОПЕК+ должны одобрить проект Хартии перед окончательным подписанием

Правительства 24 стран-участниц соглашения ОПЕК+ должны одобрить проект Хартии долгосрочного сотрудничества перед ее окончательным подписанием, сообщил "Интерфаксу" министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

"Страны-участницы должны будут пройти юридические процедуры - получить одобрения от правительств, чтобы окончательно подписать Хартию", - сказал он.

"Но у нас теперь есть соглашение о продлении на 9 месяцев, поэтому мы чувствуем, что у нас есть достаточно времени, чтобы подписать окончательный документ", - отметил министр.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО, ХАРТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]