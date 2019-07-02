Европейские участники СВПД призывают Иран не подрывать ядерную сделку и срочно рассматривают дальнейшие шаги

Франция, Германия, Великобритания и ЕС призывают Иран не совершать действия, которые подрывают ядерную сделку, говорится в заявлении, размещенном на сайте британского правительства во вторник.

"Мы призываем Иран дать обратный ход этому шагу и воздержаться от дальнейших действий, которые подрывают ядерную сделку", - отмечается в документе.

"Мы в срочном порядке рассматриваем следующие шаги в соответствии с условиями СВПД в тесном взаимодействии с другими участниками СВПД", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что главы МИД Франции, Германии, Великобритании и глава европейской дипломатии крайне обеспокоены заявлениями Ирана о том, что он превысил лимит на хранение низкообогащенного урана.

Приверженность европейских участников ядерной сделки зависит от полного ее соблюдения Ираном, отмечают авторы заявления.

"Мы сожалеем в связи с решением Ирана, которое ставит под вопрос существенный инструмент нераспространения ядерного оружия", - говорится в заявлении.

8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и приостановить реконструкцию тяжеловодного реактора в Араке, предусмотренную СВПД.

В минувший понедельник в МАГАТЭ подтвердили, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Также об этом сообщили сами иранские власти.