Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС - Туск

Европейский совет во вторник согласовал будущих руководителей институтов ЕС, предложив кандидатуры Жозепа Борреля, Кристин Лагард, Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля на основные позиции, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

Так, на пост главы Еврокомиссии предлагается германский министр обороны Урсула фон дер Ляйен, на пост главы европейской дипломатии - испанец Жозеп Боррель, на пост главы ЕЦБ - глава МВФ Кристин Лагард. На пост, который занимает сам Туск - председателя Евросовета - выдвинута кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля.