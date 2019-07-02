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Дальнее зарубежье 02.07.2019 21:27

Европейский совет согласовал будущих руководителей институтов ЕС - Туск

Европейский совет во вторник согласовал будущих руководителей институтов ЕС, предложив кандидатуры Жозепа Борреля, Кристин Лагард, Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля на основные позиции, сообщил в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

Так, на пост главы Еврокомиссии предлагается германский министр обороны Урсула фон дер Ляйен, на пост главы европейской дипломатии - испанец Жозеп Боррель, на пост главы ЕЦБ - глава МВФ Кристин Лагард. На пост, который занимает сам Туск - председателя Евросовета - выдвинута кандидатура бельгийского премьера Шарля Мишеля.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]