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Бизнес и законодательство 02.07.2019 21:35

Азербайджан и Беларусь почти утроили товарооборот по итогам 2018г - вице-премьер

Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью по итогам 2018 года вырос почти в три раза и составил $450 млн, заявил вице-премьер Ягуб Эюбов.

"Отношения между Азербайджаном и Беларусью развиваются по возрастающей динамике по всем направлениям сотрудничества. По итогам прошлого года торговый оборот вырос около трех раз, и составил $450 млн", - сказал Эюбов на дипломатическом приеме по случаю Дню независимости Беларуси.

Он отметил, что сотрудничество между странами развивается в сфере АПК, машиностроения, нефтехимии, образования, медицины, культуры, молодежной политики и спорта.

"Безусловно, сотрудничество в военной и военно-технической сфере также находится на высоком уровне и вносит вклад в укрепление вооруженных сил двух стран",- отметил Эюбов.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, БЕЛАРУСЬ, ТОВАРООБОРОТ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]