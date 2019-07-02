Азербайджан и Беларусь почти утроили товарооборот по итогам 2018г - вице-премьер

Товарооборот между Азербайджаном и Беларусью по итогам 2018 года вырос почти в три раза и составил $450 млн, заявил вице-премьер Ягуб Эюбов.

"Отношения между Азербайджаном и Беларусью развиваются по возрастающей динамике по всем направлениям сотрудничества. По итогам прошлого года торговый оборот вырос около трех раз, и составил $450 млн", - сказал Эюбов на дипломатическом приеме по случаю Дню независимости Беларуси.

Он отметил, что сотрудничество между странами развивается в сфере АПК, машиностроения, нефтехимии, образования, медицины, культуры, молодежной политики и спорта.

"Безусловно, сотрудничество в военной и военно-технической сфере также находится на высоком уровне и вносит вклад в укрепление вооруженных сил двух стран",- отметил Эюбов.

Ф.Исазаде