Лагард временно сложила с себя полномочия директора МВФ в связи с выдвижением на пост главы ЕЦБ

Кристин Лагард временно сложила с себя полномочия директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост главы Европейского центробанка.

Это решение 63-летняя Лагард приняла после консультаций с комитетом по этике исполнительного совета МВФ, сказано в заявлении, опубликованном на сайте фонда.

Лагард назвала "честью" предложение возглавить ЕЦБ. Других комментариев в заявлении нет.

Обязанности директора-распорядителя МВФ будет исполнять первый зам Лагард, американец Дэвид Липтон.

Кристин Лагард родилась и выросла во Франции, в юности входила в сборную страны по синхронному плаванию. Высшее образование получила в Университете Париж X - Нантер и в Институте политических наук. Затем проходила обучение и стажировку в США, в том числе в Конгрессе. С 1981 года работала в американской юрфирме Baker & McKenzie в Чикаго. В 1995 году она стала членом исполнительного комитета Baker & McKenzie, который затем возглавила в 1999 году. Работала в Центре международных и стратегических исследований (Center for International & Strategic Studies) вместе со Збигневом Бжезинским. С 2005 года была министром внешней торговли Франции, с 2007 года - министром экономики и финансов. Мать двоих сыновей.

МВФ Лагард возглавила в 2011 году, после отставки на фоне сексуального скандала Доминика Стросс-Кана. Она стала первой женщиной - директором фонда.

Россия поддержала назначение Лагард и не стала, в отличие от предыдущих выборов директора-распорядителя фонда, выдвигать альтернативную кандидатуру. Лагард, в свою очередь, заявляла, что выступает за усиление влияния развивающихся стран в МВФ. Впрочем, завершить очередной раунд пересмотра квот МВФ, который должен был привести к укреплению позиций развивающихся стран, при Лагард так и не удалось из-за позиции США.

По негласной традиции директором-распорядителем МВФ избирается представитель одной из европейских стран (другим системообразующим институтом послевоенной мировой финансовой системы - Всемирным банком - в свою очередь, по неписанному правилу руководит американец).

Нынешний председатель ЕЦБ Марио Драги, как и Лагард, свой пост занимает с 2011 года. До назначения вместо Жана-Клода Трише председателем ЕЦБ он руководил итальянским центробанком.