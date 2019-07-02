Из элитного ресторана в Париже украли 150 бутылок вина стоимостью до 600 тыс. евро

Неизвестные похитили из парижского ресторана около 150 бутылок элитного вина, общая стоимость которых оценивается от 400 до 600 тыс. евро, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в ресторане Michel Rostang, который имеет две мишленовские звезды. Он расположен в центральной части Парижа, близ Триумфальной арки.
По данным французских СМИ, кража была осуществлена еще 1 июля. Похитители пробрались в винный погреб ресторана, где в настоящее время проводятся ремонтные работы. Для этого они вырыли небольшой подземный ход диаметром около 50 см.
Среди украденных дорогостоящих вин - Petrus и Romanee-Conti.
Парижская полиция приступила к расследованию. Это не первый случай крупной кражи люксовых алкогольных напитков во французской столице. В ноябре 2017 года из-за бутика в Париже были украдены 69 бутылок изысканного виски на общую стоимость около 700 тыс. евро.
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