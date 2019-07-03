Канада готова помогать Украине в сфере обороны, в том числе - поставками оружия - Трюдо

Канада включила Украину в список государств, которым Оттава может поставлять свое оружие, заявил во вторник в ходе пресс-конференции премьер Канады Джастин Трюдо.
"Мы продвигаемся в вопросе поставок вооружения Украине для ее поддержки. Мы включили Украину в список стран, которым можно поставлять канадское оружие. И это - позитивный шаг", - заявил премьер Канады на конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Трюдо напомнил, что канадские компании ранее инвестировали в украинские фабрики по производству боеприпасов.
Он также отметил, что Канада собирается "продолжить сотрудничество с Украиной, чтобы гарантировать то, что она получает нужную ей поддержку, как от канадских военных инструкторов, так и посредством поставок необходимого оборудования".
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