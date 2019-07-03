Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.919 RUR   0.027 GBR   2.1484 TRY   0.3006

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.25 -2.84 Brent 62.40 -2.66

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.07.2019 00:46

Канада готова помогать Украине в сфере обороны, в том числе - поставками оружия - Трюдо

Канада включила Украину в список государств, которым Оттава может поставлять свое оружие, заявил во вторник в ходе пресс-конференции премьер Канады Джастин Трюдо.

"Мы продвигаемся в вопросе поставок вооружения Украине для ее поддержки. Мы включили Украину в список стран, которым можно поставлять канадское оружие. И это - позитивный шаг", - заявил премьер Канады на конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трюдо напомнил, что канадские компании ранее инвестировали в украинские фабрики по производству боеприпасов.

Он также отметил, что Канада собирается "продолжить сотрудничество с Украиной, чтобы гарантировать то, что она получает нужную ей поддержку, как от канадских военных инструкторов, так и посредством поставок необходимого оборудования".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАНАДА, УКРАИНА, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Трюдо Порошенко поблагодарил Канаду за новые возможности улучшить оборонный потенциал украинской армии США и Канада являются "единомышленниками" в украинском вопросе - Тиллерсон Премьер Канады приедет в Киев 6 июня Канада выделила 12 млн долларов для чернобыльского фонда "Укрытие" Порошенко прибыл в Канаду

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]