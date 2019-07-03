Миссия СБ ООН посетила Кувейт и Ирак

Визит делегации Совета Безопасности ООН в Кувейт и Ирак показал, что никто не желает развязывания войны в регионе, заявил журналистам зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков.

"Визит в Кувейт показал, что никто не хочет войны в Персидском заливе. Все исходят из того, что какие бы острые вопросы ни возникали в отношениях между Ираном и США, диалог незаменим. За переговорным столом решаются многие вопросы, просто это надо начинать", - сообщил Сафронков по итогам трехдневной поездки миссии СБ ООН в Кувейт и Ирак, в которой он принял участие.

Российский дипломат рассказал, что миссия Совбеза ООН впервые за 40 лет посетила Ирак.

По его словам, в ходе поездки в Ирак были проведены встречи со всем руководством страны: президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, президентом Курдистана, с парламентариями.

"Мы "пробивали" неоднократно этот визит, в том числе уже и после того, как американцы вторглись (в Ирак-ИФ) в 2003 году. Но по разным обстоятельствам и прежде всего по соображениям, как нам говорили, безопасности, эта миссия в Ирак откладывалась. Вот, наконец, она состоялась, и это очень важно, что мы посетили эту страну, которая страдает от многочисленных проблем, доставшихся в наследство", - отметил Сафронков.

Он сообщил, что "искренне и высоко оценил мудрую внешнюю политику Ирака". "Она была подтверждена президентом, премьером, министром иностранных дел, парламентариями. О том, что нет альтернативы добрососедству", - отметил зампостпреда РФ при ООН.

"Идут, очень непростые, я так понимаю, разговоры между Ираком и США по поводу Ирана. Иракское руководство правильно говорит своим западным собеседникам, что "мы не дружим с одними против других, мы поддерживаем нормальные отношения с США, учитывая наличие в нашей стране практически 6 тысяч американских военнослужащих, плюс 4 еще из других государств, но это не значит, что мы будем поддерживать отношения против Ирана, и с Ираном мы будем дружить", - сказал он, добавив, что эта мысль прозвучала в ходе визита представителей СБ ООН в Ирак.