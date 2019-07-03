Ракетные пуски Китая в Южно-Китайском море не способствуют миру и стабильности в этом районе мира - Пентагон

Пуски Китаем ракет в Южно-Китайском море не способствуют миру в этом районе и противоречат утверждениям китайский властей о стремлении создать там обстановку стабильности, заявил официальный представитель Пентагона Дэйв Истбурн.
"Я не собираюсь говорить от имени всех суверенных государств региона, но уверен, что они согласны с тем, что поведение КНР противоречит ее заявлениям о желании принести мир в регион, и, очевидно, такие действия являются актами, предназначенными для запугивания других претендентов (на спорные острова в Южно-Китайском море - ИФ)", - сказал Истбурн.
Он добавил, что министерству обороны США известно о пусках Китаем противокорабельных баллистических ракет в Южно-Китайском "с рукотворных островов недалеко от архипелага Спратли (китайское название Наньша - ИФ)".
Ранее о пусках Китаем таких ракет сообщил американский телеканал NBC.
Представитель МИД КНР накануне на брифинге отказался комментировать это сообщение, переадресовав журналистов к министерству обороны КНР.
Пекин официально объявлял о проведении военных учений в районе между островами Наньша (Спратли) и Сиша (Парасельские), которые начались в минувшие выходные и должны завершиться в среду, предупредив о недопустимости судоходства в этом районе.
На острова Наньша и Сиша помимо Китая претендуют другие страны региона. Китаем в Южно-Китайском море был создан ряд искусственных островов, США и некоторые другие государства обвиняют КНР в создании на них военных баз.
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