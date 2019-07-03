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Дальнее зарубежье 03.07.2019 09:23

Ракетные пуски Китая в Южно-Китайском море не способствуют миру и стабильности в этом районе мира - Пентагон

Пуски Китаем ракет в Южно-Китайском море не способствуют миру в этом районе и противоречат утверждениям китайский властей о стремлении создать там обстановку стабильности, заявил официальный представитель Пентагона Дэйв Истбурн.

"Я не собираюсь говорить от имени всех суверенных государств региона, но уверен, что они согласны с тем, что поведение КНР противоречит ее заявлениям о желании принести мир в регион, и, очевидно, такие действия являются актами, предназначенными для запугивания других претендентов (на спорные острова в Южно-Китайском море - ИФ)", - сказал Истбурн.

Он добавил, что министерству обороны США известно о пусках Китаем противокорабельных баллистических ракет в Южно-Китайском "с рукотворных островов недалеко от архипелага Спратли (китайское название Наньша - ИФ)".

Ранее о пусках Китаем таких ракет сообщил американский телеканал NBC.

Представитель МИД КНР накануне на брифинге отказался комментировать это сообщение, переадресовав журналистов к министерству обороны КНР.

Пекин официально объявлял о проведении военных учений в районе между островами Наньша (Спратли) и Сиша (Парасельские), которые начались в минувшие выходные и должны завершиться в среду, предупредив о недопустимости судоходства в этом районе.

На острова Наньша и Сиша помимо Китая претендуют другие страны региона. Китаем в Южно-Китайском море был создан ряд искусственных островов, США и некоторые другие государства обвиняют КНР в создании на них военных баз.

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Тэги: США, ПЕНТАГОН, КИТАЙ, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]