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Дерипаска рассказал о контактах с автором досье на Трампа

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill сообщил, что его юридическая команда в 2012 году наняла бывшего британского агента MI6 Кристофера Стила для проведения исследований для судебного процесса в Лондоне.

"Это был исследовательский проект в целях оказания поддержки тому, что велось против меня в Лондоне. Но насколько я понимаю, адвокаты почему-то доверяли ему (Стилу - ИФ), и он довольно долго был на контракте", - сообщил Дерипаска.

По его словам, он не знал, что Стил одновременно с этим работал на ФБР и помогал вербовать российских олигархов для предоставления разведданных о президенте России и российской организованной преступности.

Бизнесмен рассказал, что Стил пригласил его на встречу в сентябре 2015 года с должностными лицами министерства юстиции США под видом того, что они могут помочь в получении визы США.

Он отметил, что это оказалось "предлогом", чтобы завербовать его.

"Они на самом деле вообще не говорили о визовой проблеме. Они начинали говорить о чем-то другом. Они спрашивали: "У вас есть что-нибудь? Назовите имена, дела, что угодно", - вспоминал Дерипаска.

По его словам, позже он был потрясен, узнав, что Стил в конечном итоге пошел работать на кампанию Хилари Клинтон через Fusion GPS и распространил утверждения о теперь опровергнутом сговоре России и Дональда Трампа.

Исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Стилом составила так называемое досье на Трампа. Материалы были опубликованы в начале 2017 года на сайте Buzzfeed. В октябре американская газета "Вашингтон пост" опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщала, что часть расследования, направленного против Трампа, спонсировали Национальный комитет Демократической партии и предвыборный штаб Клинтон.

Трамп неоднократно называл досье фальшивкой и отрицал связи с Россией в ходе выборов 2016 года. Также президент США нередко критикует работу сотрудников ФБР и всего ведомства.

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Тэги: США, РОССИЯ, ДЕРИПАСКА, СТИЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]