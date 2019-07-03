Дерипаска рассказал о контактах с автором досье на Трампа

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill сообщил, что его юридическая команда в 2012 году наняла бывшего британского агента MI6 Кристофера Стила для проведения исследований для судебного процесса в Лондоне.
"Это был исследовательский проект в целях оказания поддержки тому, что велось против меня в Лондоне. Но насколько я понимаю, адвокаты почему-то доверяли ему (Стилу - ИФ), и он довольно долго был на контракте", - сообщил Дерипаска.
По его словам, он не знал, что Стил одновременно с этим работал на ФБР и помогал вербовать российских олигархов для предоставления разведданных о президенте России и российской организованной преступности.
Бизнесмен рассказал, что Стил пригласил его на встречу в сентябре 2015 года с должностными лицами министерства юстиции США под видом того, что они могут помочь в получении визы США.
Он отметил, что это оказалось "предлогом", чтобы завербовать его.
"Они на самом деле вообще не говорили о визовой проблеме. Они начинали говорить о чем-то другом. Они спрашивали: "У вас есть что-нибудь? Назовите имена, дела, что угодно", - вспоминал Дерипаска.
По его словам, позже он был потрясен, узнав, что Стил в конечном итоге пошел работать на кампанию Хилари Клинтон через Fusion GPS и распространил утверждения о теперь опровергнутом сговоре России и Дональда Трампа.
Исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Стилом составила так называемое досье на Трампа. Материалы были опубликованы в начале 2017 года на сайте Buzzfeed. В октябре американская газета "Вашингтон пост" опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщала, что часть расследования, направленного против Трампа, спонсировали Национальный комитет Демократической партии и предвыборный штаб Клинтон.
Трамп неоднократно называл досье фальшивкой и отрицал связи с Россией в ходе выборов 2016 года. Также президент США нередко критикует работу сотрудников ФБР и всего ведомства.
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