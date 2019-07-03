Манат укрепился к рублю, стабилен к доллару и евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 3 июля ЦБА установил 1,919 манат/1EUR (2 июля - 1,919 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 июля установил 0,0268 манат/1RUB (2 июля -0,027 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков