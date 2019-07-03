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Макроэкономика 03.07.2019 09:27

Манат укрепился к рублю, стабилен к доллару и евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 3 июля ЦБА установил 1,919 манат/1EUR (2 июля - 1,919 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 июля установил 0,0268 манат/1RUB (2 июля -0,027 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБ, ВАЛЮТА, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]