Манат укрепился к рублю, стабилен к доллару и евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 3 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 3 июля ЦБА установил 1,919 манат/1EUR (2 июля - 1,919 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 3 июля установил 0,0268 манат/1RUB (2 июля -0,027 манат/1RUB).
Б.Рустамбеков
Азербайджан и Малайзия могут расширить сотрудничество в энергетике и транспорте - Мамедъяров
Баку предлагает Берну углублять экономические связи – глава МИД Азербайджана
Алиев и Лукашенко заявили о намерении укреплять азербайджано-белорусское сотрудничество
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование Шойгу в связи с гибелью 14 подводников ВМФ РФ
Бразилия победила Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу
Из элитного ресторана в Париже украли 150 бутылок вина стоимостью до 600 тыс. евро
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
США одобрили действия Италии по репатриации воевавшего в Сирии террориста и призвали брать с нее пример
Европейский парламент изберет своего председателя
В Минобороны РФ констатируют активизацию взаимодействия с КНДР по линии военных ведомств двух стран
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
При организационной поддержке «Norm Sement» состоялась первая в стране Международная конференция по бетонным технологиям
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США