Нефть дорожает после падения на 4-5% во вторник, цена Brent - у $62,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в среду после резкого падения днем ранее, до минимума за две недели, из-за обеспокоенности замедлением роста глобальной экономики.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 подорожали на $0,2 (на 0,32%) - до $62,59 за баррель. Во вторник их цена рухнула на $2,66 (на 4,09%), составив на закрытие $62,4 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,21 (на 0,37%) - до $56,46 за баррель. Между тем по итогам предыдущей сессии их цена упала на $2,84 (на 4,81%) и завершила день на отметке $56,25 за баррель.
"Глобальные экономические данные продолжают ухудшаться, причем последние слабые показатели вышли в понедельник - производственный PMI", - отмечает один из редакторов Sevens Report Research Тайлер Ричи.
Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 5 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 387 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,7 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
Министерство энергетики США опубликует официальные данные об изменении объемов запасов топлива в стране позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения резервов нефти на 3,7 млн баррелей, бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.
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