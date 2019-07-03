Лидер венесуэльской оппозиции заявил, что не намерен вести переговоры с властями

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, заявил, что не намерен возобновлять переговорный процесс с правительством.

"У демократов никогда не будет времени на то, чтобы вести переговоры с теми, кто берет людей в заложники, кто нарушает права человека, с диктатурой", - сказал Гуайдо журналистам.

Оппозиционер добавил: "Мы стоим перед лицом смертоносной диктатуры".

В то же время он отметил, что если будут начаты новые переговоры, направленные на "содействие прекращению узурпации власти" президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, то "мы будем официально общаться".

Со своей стороны, Мадуро, выступая по государственному телевидению, выразил уверенность, что в результате переговоров с оппозицией удастся достичь соглашения об урегулировании политического кризиса в стране до конца текущего года.

"Мы намерены достичь великого соглашения уже в 2019 году, я уверен, я полон уверенности в этом", - сказал глава государства, пообещав "хорошие новости в ближайшие недели".

Представители властей и оппозиции в мае при посредничестве Норвегии провели в Осло раунд переговоров, направленных на поиск путей выхода из политического тупика.