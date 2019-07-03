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Спорт 03.07.2019 09:34

Бразилия победила Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии по футболу со счетом 2:0 взяла верх над национальной командой Аргентины в 1/2 финала домашнего розыгрыша Кубка Америки.

На 19-й минуте встречи Габриэл Жезус вывел Бразилию вперед, на 71-й Роберто Фирмино удвоил счет.

В финале турнира Бразилия сыграет с победителем пары Чили - Перу, которые сыграют в ночь на четверг по московскому времени.

Кубок Америки по футболу - главный футбольный турнир среди южноамериканских команд, его проводит Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир в 2019 году проходит в Бразилии. В нем приняли участие 12 команд, разделенные на три группы по четыре в каждой. В плей-офф вышли по две лучшие команды каждой из групп, а также две команды из трех, занявших третье места - по лучшим показателям среди них.

Среди участников были две приглашенные команды, не входящие в КОНМЕБОЛ - сборные Японии и Катара: в плей-офф они не пробились.

Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили. Самый титулованный участник - сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье - Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу - Колумбия и Боливия.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ФУТБОЛ, СБОРНАЯ, ПОБЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]