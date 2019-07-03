Бразилия победила Аргентину в полуфинале Кубка Америки по футболу

Сборная Бразилии по футболу со счетом 2:0 взяла верх над национальной командой Аргентины в 1/2 финала домашнего розыгрыша Кубка Америки.
На 19-й минуте встречи Габриэл Жезус вывел Бразилию вперед, на 71-й Роберто Фирмино удвоил счет.
В финале турнира Бразилия сыграет с победителем пары Чили - Перу, которые сыграют в ночь на четверг по московскому времени.
Кубок Америки по футболу - главный футбольный турнир среди южноамериканских команд, его проводит Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ).
Турнир в 2019 году проходит в Бразилии. В нем приняли участие 12 команд, разделенные на три группы по четыре в каждой. В плей-офф вышли по две лучшие команды каждой из групп, а также две команды из трех, занявших третье места - по лучшим показателям среди них.
Среди участников были две приглашенные команды, не входящие в КОНМЕБОЛ - сборные Японии и Катара: в плей-офф они не пробились.
Действующим обладателем Кубка Америки является команда Чили. Самый титулованный участник - сборная Уругвая, которая выиграла трофей 15 раз. Второе место занимает Аргентина (14), третье - Бразилия (8). По два раза турнир выигрывали Парагвай, Чили и Перу, по разу - Колумбия и Боливия.
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