В Минобороны РФ констатируют активизацию взаимодействия с КНДР по линии военных ведомств двух стран

Взаимодействие между военными ведомствами России и КНДР, в том числе на высоком уровне, активизировались в последнее время, сообщил в среду замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с заместителем министра Народных вооружённых сил КНДР генерал-полковником Ким Хён Рёном.
По его словам, принципиально важное значение имела встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля в 2019 году.
"Контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс развитию двусторонних связей в самых разных областях, включая военное сотрудничество. Отмечаем, что межведомственное взаимодействие в последнее время активизировалось, в том числе на высоком уровне", - сказал Фомин.
Он отметил участие министра народных вооружённых сил КНДР генерала армии Но Гван Чхоля в работе восьмой Московской конференции по международной безопасности и его двустороннюю встречу с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу 24 апреля этого года на полях форума.
Фомин заверил Ким Рён Хёна, что в России дорожат отношениями дружбы и добрососедства с КНДР. Он напомнил, что в 2018 году две страны совместно отметили 70-ю годовщину установления дипломатических отношений.
Замглавы российского военного ведомства поблагодарил Ким Хён Рёна и военно-политическое руководство страны за приглашение посетить Пхеньян.
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