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СНГ 03.07.2019 10:15

В Минобороны РФ констатируют активизацию взаимодействия с КНДР по линии военных ведомств двух стран

Взаимодействие между военными ведомствами России и КНДР, в том числе на высоком уровне, активизировались в последнее время, сообщил в среду замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с заместителем министра Народных вооружённых сил КНДР генерал-полковником Ким Хён Рёном.

По его словам, принципиально важное значение имела встреча президента РФ Владимира Путина с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля в 2019 году.

"Контакты на высшем уровне придают дополнительный импульс развитию двусторонних связей в самых разных областях, включая военное сотрудничество. Отмечаем, что межведомственное взаимодействие в последнее время активизировалось, в том числе на высоком уровне", - сказал Фомин.

Он отметил участие министра народных вооружённых сил КНДР генерала армии Но Гван Чхоля в работе восьмой Московской конференции по международной безопасности и его двустороннюю встречу с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу 24 апреля этого года на полях форума.

Фомин заверил Ким Рён Хёна, что в России дорожат отношениями дружбы и добрососедства с КНДР. Он напомнил, что в 2018 году две страны совместно отметили 70-ю годовщину установления дипломатических отношений.

Замглавы российского военного ведомства поблагодарил Ким Хён Рёна и военно-политическое руководство страны за приглашение посетить Пхеньян.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, ВОЕННЫЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]