Европейский парламент изберет своего председателя

Голосование по выборам председателя Европейского парламента (ЕП) созыва 2019-2024 гг. состоится в среду на первой пленарной сессии в Страсбурге.

Председатель ЕП избирается на срок в 2,5 года.

Выдвижение кандидатур для участия в первом туре выборов завершилось накануне вечером.

"Голосование начнется в среду в 9 часов утра", - объявила журналистам на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европарламента Маржори ван ден Бруке.

Она объяснила правила избрания председателя ЕП.

В соответствии с внутренним регламентом Европарламента сессию по выборам нового председателя проводит сдающий полномочия председатель ЕП или замещающее его лицо.

Кандидата в председатели ЕП может выдвигать политическая фракция или группа из, как минимум, 38 депутатов.

Перед началом выборов кандидаты могут выступить с короткой презентацией не более пяти минут.

Председатель избирается тайным голосованием. Чтобы быть избранным в первом туре, кандидат должен получить абсолютное большинство поданных голосов (50% плюс один голос).

Если в первом туре ни один кандидат не получает абсолютного большинства, те же или другие кандидаты могут быть представлены во втором туре на тех же условиях избрания.

При необходимости может быть проведен третий тур также на условиях предыдущих.

Если в третьем туре ни один кандидат не наберет абсолютного большинства, то избрание председателя ЕП окончательно решается в четвертом туре между двумя кандидатами, набравшими наибольшее число голосов в третьем туре. В этом случае для победы понадобится простое большинство голосов.

После избрания новый глава Европарламента занимает председательское кресло и проводит избрание 14 своих заместителей и пяти квесторов.

Также в среду состоится голосование по количественному составу парламентских комитетов.

Избрание председателя Европейского парламента было сдвинуто на один день в связи со сложностями в согласовании Евросоветом кандидатур руководителей ключевых институтов ЕС, что потребовало созыва в воскресенье, 30 июня, внеочередного саммита ЕС для решения этого вопроса.

Комментируя данную ситуацию, действующий председатель ЕП Антонио Таяни заявил на пресс-конференции после своего выступления на саммите перед главами государств и правительств стран ЕС, что "выбор председателя Европейского парламента - это выбор, который полностью независим от воли, выражаемой советом государств-членов".

"Мы намерены избрать нашего председателя Европейского парламента, каковой бы ни была ситуация в совете. То есть будет или не будет согласие (по кандидатурам руководителей институтов ЕС - ИФ) между государствами-членами", - подчеркнул Таяни.